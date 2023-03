Présidentielle 2024 : l'Apr Wakhinane Nimzatt s'active pour remobiliser ses troupes

L’Alliance pour la république (Apr) a battu le rappel des troupes en direction de la présidentielle de 2024. En conférence de presse à Wakhinane Nimzatt, un quartier de la banlieue dakaroise, le porte-parole appelle à l’unité pour relever le défi.



« Cette assemblée générale est une rencontre technique d’information. C’est un grand moment de mobilisation du parti Apr dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Dans l’unité, tous les responsables, les militants ont été convoqués dans une dynamique unitaire pour remobiliser le parti et aborder les efficiences futures. C’est la période de révision des listes électorales, de démarche d’information des militants, pour organiser et préparer ce processus, encadrer tous nos militants et les primo-votants à s’inscrire sur les listes électorales. Le deuxième élément, c’est d’informer les militants sur le démarrage effectif dès cette semaine dans toutes les zones d’opérations de montage des comités avec l’objectif de montage de cent (100) comités au mois d’avril », a déclaré Abdou Khafor Touré er repris par Walf radio.



Selon lui, l’idée c’est de soutenir la candidature du président Macky Sall, mais de se mobiliser à la base, pour rendre cette candidature victorieuse.



Par ailleurs, M. Touré interpelle le leader du Pastef Ousmane Sonko pour ne pas dire son nom, qu’il n’a pas besoin d’ameuter le Sénégal pour aller répondre à la justice. « Le Sénégal est une démocratie achevée. Maintenant un citoyen quelconque qui a des problèmes avec la justice, on n’a pas besoin d’ameuter le Sénégal pour avoir du soutien pour aller répondre à la justice », a-t-il demandé.