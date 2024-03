Présidentielle 2024 : l’Initiative citoyenne « Jog Ngir Senegaal » décide de soutenir Bassirou Diomaye Faye

La vague d’adhésion chez le candidat de la Coalition Diomaye Président se poursuit. L’initiative Citoyenne « Jog Ngir Sénégal » a décidé de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle.



« En tant qu’électeurs, les membres de l’ICJNS ont étudié les programmes des candidats, se sont intéressés à leur profil, leur passé politique et professionnel, et ont finalement retenu que le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye est celui sur lequel ils fondent le plus d’espoir pour l’avènement du changement que les sénégalais attendent », lit-on dans un communiqué l’Initiative Citoyenne Jog Ngir Senegaal.



« Ce choix de l’ICJNS est fondé sur une analyse objective de la mal gouvernance actuelle et de l’impérieuse nécessité d’y mettre un terme », se justifie-t-elle.



« Au regard du contexte susmentionné et des besoins de réforme des organisations régionales (UEMOA et CEDEAO) pour une Région Ouest-africaine plus forte et solidaire avec des gouvernants mettant les peuples au centre de leurs préoccupations et les conduisant vers les vraies indépendances qui seront marquées par des rapports gagnant-gagnant avec tous les partenaires du monde librement choisis en fonction des intérêts africains », précise l’Initiative Citoyenne Jog Ngir Senegaal.



D’ailleurs, elle invite donc tous les « électeurs, qu’ils soient des civils ou des membres des Forces de défense et de sécurité, à voter en masse pour le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye afin qu’il soit élu dès le premier tour ».



Enfin, l’Initiative invite tous ceux qui ont rejoint la coalition Diomaye-Président et tous ceux qui, comme les membres de l’ICJNS, soutiennent l’élection du candidat à faire preuve de « patriotisme, et de désintéressement, en s’inscrivant dans le rejet de toute idée de partage de postes pour ne pas dire de gâteau, entre ceux qui contribueront au succès au soir du 24 mars 2024, car il est impératif qu’une fois élu, le nouveau Président de la République ait la pleine liberté de choisi, parmi les sénégalais sur le sol et dans la diaspora, les « patriotes -développeurs » qui vont l’accompagner dans sa lourde charge ».