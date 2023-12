Présidentielle 2024: la DGE initie les candidats à la constitution et au dépôt de dossiers

La Direction générale des Élections (DGE) a tenu, ce mardi un atelier de partage avec les mandataires des partis politiques légalement constitués, des coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes sur la "Constitution et le dépôt de dossiers de Candidature".



« On est là pour assister à une deuxième formation avant d’aller vers le tirage des parrainage et pour voir comment constituer le dossier de candidature et comment le déposer au niveau du Conseil constitutionnel. Pour ce point-là, nous trouvons l’initiative très intéressante. La formation a été aussi de qualité. Parce que les agents de la DGE ont été très généreux en information pour donner le maximum de ce que contenait et le code électoral et la décision du Conseil constitutionnel portant sur les règles et procédure des dépôts des dossiers », a déclaré Biram Sène Directeur de la formation et de la communication.



Poursuivant ses propos, il ajoute: « Sur ce point, on est très satisfait d'avoir des renforcements dans la connaissance du dépôt liée au candidat, par rapport à son investiture, à la désignation des mandataires, aux éléments constitutifs, ce qu’on appelle les pièces constitutives des dossiers de candidature jusqu’à la proclamation avec le tirage au sort. Nous trouvons cette formation comme étant opportune ».