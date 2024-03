Présidentielle 2024 : la directrice de campagne du Pr Daouda Ndiaye jette l'éponge

Professeur Daouda Ndiaye, candidat du mouvement ”Actions” pour la présidentielle du 24 mars 2024, perd sa directrice de campagne. Cette dernière du nom de Me Germaine Sagna a démissionné de son poste au motif qu'elle n'est pas impliquée dans les instances de décisions.



"Pr Daouda Ndiaye m'a nommé directrice de campagne. Lors qu'on avait annoncé le report de l'élection, on n'a pas arrêté de travailler pour sa victoire. Mais ce que j'ai constaté ne me rassure pas. On ne peut être directrice de campagne d'un candidat, et tout ce qui arrive à ce candidat, tu l'apprend via les réseaux sociaux en même temps que tout le monde. Encore que, tout ce qui se passe dans le parti, la directrice de campagne l'apprend à travers les réseaux sociaux. C'est inconcevable", a pesté Me Sagna.



Qui dit constater que le mouvement roule sous l'allure d'une gestion familiale et non d'un mouvement. Ce qu'elle ne peut pas accepter.



A noter que Me Germaine Sagna, greffière au tribunal d’instance de Kolda, est à la tête de la coordination du mouvement ACTIONS à Kolda.