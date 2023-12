Présidentielle 2024 : le Conseil constitutionnel informe aux candidats qu’une permanence sera assurée à son greffe du 23 au 25 décembre

Le Conseil constitutionnel informe les candidats à la présidentielle et leurs mandataires qu’une permanence sera assurée à son greffe « les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8 heures à 17 heures.



« Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques, de coalitions de partis politiques, d'entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants et de leurs représentants, qu'une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8 heures à 17 heures », lit-on dans un communiqué.



Le Conseil constitutionnel rappelle que le « délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre 2023 à minuit ».