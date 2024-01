Présidentielle 2024 : les soutiens au candidat de Sonko Bassirou Diomaye Faye se poursuivent

Bassirou Diomaye Faye candidat choisi par Ousmane Sonko, pour la présidentielle de 2024, voit son camp se fortifier de jour en jour. Des leaders de partis, des candidats recalés et des mouvements politiques rallient le camp du Poulin du président de l’ex Pastef.



Après Mimi Touré, le Dr Cheikh Dieng et Aida Mbodji font leur entrée dans la coalition Diomaye 2024. Dans une déclaration, rapporte Les Echos, le Dr Cheikh Dieng qui a dit avoir rencontré une délégation des alliés d’Ousmane Sonko dirigée par Birame Souleye Diop, annonce son soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye, désigné par Sonko.



De son côté, Aida Mbodji, candidate recalée lors des contrôles de parrainages, change de camp. Elle a décidé de soutenir pour cette présidentielle, le candidat du maire de Ziguinchor.



Rappelons qu’en 2019, elle avait porté son soutien à Idrissa Seck, qui est aussi candidat à la présidentielle de février 2024.



Par ailleurs, le Dr Cheikh Tidiane Dièye va tenir une conférence de presse cet après-midi. Va-t-il renoncer à sa candidature comme il l’avait déclaré pour soutenir le candidat choisi par Ousmane Sonko vue que, comme on le dit « Sonko c’est Diomaye, Diomaye c’est Sonko » ?