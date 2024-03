Présidentielle 2024: les travailleurs de la justice souhaitent du succès à Bassirou Diomaye Faye pour le défi à venir

L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) se joint à la vague de félicitations envers Bassirou Diomaye Faye, président élu selon les résultats provisoires. Dans une déclaration rendue public mardi, le syndicat des travailleurs de la justice a estimé que la tenue du scrutin présidentiel du 24 mars 2024 au Sénégal a été l’occasion pour le peuple de démontrer sa maturité démocratique. L’UNTJ a loué la manière paisible et ordonnée avec laquelle l’élection s’est déroulée.



L’UNTJ a également tenu à applaudir le peuple sénégalais ainsi que l’administration électorale pour la gestion efficace du vote. L’UNTJ a d’ores et déjà félicité Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, selon les premiers indices des urnes, serait en position de devenir le cinquième Président du Sénégal. L’organisation a en outre exprimé son soutien au probable futur président, lui souhaitant du succès pour les défis à venir, en particulier concernant la réforme de la justice et la gestion du personnel.