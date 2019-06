Présidentielle Mauritanie: les bureaux de vote sont ouverts

Les Mauritaniens vont aux urnes ce samedi 22 juin pour choisir un président de la République. Quelque 1,5 million d’électeurs appelés vont devoir départager six candidats. Cinq sont issus de l’opposition, ils affrontent le dauphin du président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz, empêché par la Constitution de se représenter.



En tout, près de 5 000 bureaux de votes sont déployés à travers le pays ce samedi. Six candidats sont en lice pour succéder à Mohamed Ould Abdel Aziz, le président sortant. Ce scrutin doit marquer la première transition entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays secoué par de nombreux coups d'Etat de 1978 à 2008. Les bureaux de vote sont ouverts de 07H00 à 19H00TU et les premiers résultats attendus en début de semaine prochaine.



Rfi