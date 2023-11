Présidentielle au Liberia: à Monrovia, une voiture fonce dans la foule faisant plusieurs victimes

Au Liberia, des dizaines de personnes étaient réunies lundi soir à Monrovia pour célébrer la victoire définitive de Joseph Boakai à la Présidentielle, lorsqu’un véhicule a percuté la foule. Le parti du nouveau chef de l'État parle de 3 morts et d'une vingtaine de blessés graves, en citant une source hospitalière.



D'après un responsable de la police, Melvin Sacko, le véhicule a foncé sur les personnes rassemblées et a pris feu. « L'enquête est toujours en cours », a-t-il déclaré.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent de nombreuses personnes ensanglantées allongées au sol, certaines recevant de l'assistance, d'autres inertes.



Joseph Boakai l'a emporté avec 50,64% des voix, contre 49,36% de voix pour le président sortant George Weah, a annoncé lundi devant la presse Davidetta Browne Lansanah, présidente de la commission électorale (NEC), après dépouillement de tous les bulletins de vote.



Joseph Boakai, 78 ans, prendra pour six ans la tête de ce pays anglophone d'environ 5 millions d'habitants.