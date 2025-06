Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, remplacé par Africa Corps

Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, où il était présent depuis 2021, et ses contingents seront réintégrés au sein de son successeur, l'Africa Corps, une autre organisation sous le contrôle du ministère de la Défense russe, ont confirmé des sources diplomatiques et sécuritaires à l'AFP dimanche.



Depuis deux coups d’État en 2020 et 2021 qui ont porté au pouvoir la junte dirigée par le général Assimi Goïta, le Mali a rompu l'alliance avec l'ancien colon français pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie, notamment en faisant appel aux services de Wagner.



"Officiellement, Wagner arrête sa présence au Mali. Mais Africa Corps prend le relais", a indiqué à l'AFP dimanche une source diplomatique au Sahel.



Un message publié vendredi sur une chaîne Telegram affiliée au groupe se félicitait: "Mission accomplie. La PMC +Wagner+ rentre à la maison".



Le Kremlin "maître du jeu"

"Le Kremlin reste maître du jeu", poursuit la même source diplomatique: "L'essentiel du personnel de Wagner au Mali et originaire de Russie sera réintégré au sein de Africa Corps et maintenu dans les chefs-lieux de région du Nord et à Bamako."



Depuis trois ans et demi, le Mali a fait appel au groupe Wagner pour l'aider dans sa lutte contre les groupes jihadistes qui ont fait des milliers de morts sur son territoire.



Le Mali n'a jamais reconnu formellement la présence des mercenaires de Wagner, mais affirmait faire appel à des instructeurs russes.



Wagner offre un catalogue de services aux régimes en difficulté. Au Mali, il menait des opérations sur le terrain, protégeait le pouvoir en place, proposait des formations militaires, voire des conseils juridiques pour réécrire le code minier ou la Constitution.