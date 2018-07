Présidentielle au Mali: suivez la journée de vote Ce dimanche est un jour de vote au Mali avec le premier tour de l’élection présidentielle. Près 8,5 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour départager les 24 candidats. Les 23 000 bureaux de vote répartis dans l’ensemble du pays doivent ont ouvert à 8 heures (heure de Bamako), ils fermeront à 18 heures.

9h40: Le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa réélection, a voté il y a quelques minutes dans un bureau de vote de Bamako.





9h30: Notre reporter présente dans les bureaux de vote du quartier de l'hippodrome à Bamako rapporte que des observateurs internationaux et nationaux sont bels et bien présents pour s'assurer du bon déroulé de ce premier tour. Ces observateurs, qui se distinguent avec des casquettes, des tee-shirts ou des badges, sont nombreux à être présents dans la cour du bâtiment, passant de bureau de vote en bureau de vote. Ils sont environ 6 000 sur toute l’étendue du territoire, selon la Commission électorale nationale indépendante.



9h10: La sécurité autour du scrutin est l'un des grands enjeux de cette élection présidentielle. 25 000 membres des Forces de sécurité sont mobilisés pour protéger les 23 000 bureaux de vote que compte le pays. Pour en savoir plus, relisez notre article sur le sujet : Présidentielle au Mali: la sécurité l'un des enjeux du scrutin.



9h: Dans les villes de Tombouctou, de Gao et de Ménaka, les bureaux de vote ont également ouvert normalement et dans le calme ce matin. Aucun incident n'est à déplorer en ce début de matinée selon plusieurs sources officielles et de la société civile jointes par RFI.



8h45: Dans la commune III à Bamako où se trouve un autre de nos reporters, le bureau de vote a ouvert à 8h pile. Les gens s’étaient déjà réunis avant la cour du centre de vote, à tel point que les forces de sécurité ont dû faire sortir tout le monde pour procéder à leur contrôle.



L’ambiance est plutôt enthousiaste. « Il faut voter, c’est notre droit et notre devoir », confiait tout à l’heure au micro horaire un enseignant à la retraite. Malgré les doutes sur la participation au scrutin d’une partie du pays pour des raisons sécuritaires, malgré les questions autour de la validité du fichier électoral, ici tout le monde veut y croire.



8h25: Notre correspondante à Bamako, s'est rendue dans le quartier de l'hippodrome. A 8h, les 43 bureaux de vote du quartier n'étaient pas encore tous ouverts. La pluie qui s’abat par intermittence depuis ce matin sur Bamako a peut-être découragé ou retardé certains. Des membres de bureau de vote, accesseurs ou représentants de la majorité ou de l’opposition sont encore absents à l’ouverture. D’autres dans les bureaux de vote ne sont pas encore prêts.



Désormais les premiers électeurs sont entrés dans la cour, carte d’électeur en main. Les premières files d’attente se forment progressivement. Ce centre de vote du quartier hippodrome attend plus de 21 000 électeurs. A l’entrée, ces électeurs sont contrôlés par les forces de sécurité, environ une dizaine dans ce centre de vote. 25 000 sont réparties dans tout le pays.



8h00: Ouverture officielle des bureaux de vote dans tout le Mali. 24 candidats sont en lice pour le premier tour de cette élection présidentielle. Une femme et 23 hommes, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta.



Une femme et 23 hommes sont en lice pour ce premier tour de la présidentielle au Mali. Avant de connaître le ou les candidats qui vireront en tête d’ici ce soir, le premier point qui sera scruté attentivement, c’est la mobilisation.



Le taux de participation sera-t-il plus important qu’en 2013 quand il avait atteint les 45% ? C’est la première inconnue de ce scrutin. La deuxième inconnue, c’est le risque sécuritaire. Le vote est sous haute surveillance avec plus 30 000 hommes déployés sur l’ensemble du territoire afin de sécuriser les bureaux. Cette question sécuritaire est le défi majeur de cette journée, tant la menace jihadiste qui pèse sur le pays est forte.



Un vote sous l’œil attentif aussi de la communauté internationale. Plusieurs missions ont déployé leurs observateurs comme l’Union européenne, l’Union africaine, la CEDEAO ou encore l’Organisation internationale de la francophonie. Mais aucune de ces missions ne couvre l’intégralité du territoire pour des raisons sécuritaires. Seule la COCEM, un regroupement de cinq associations de la société civile malienne, sera présente partout au Mali grâce à son millier d’observateurs.



