Présidentielle en Guinée: deux commissaires se retirent des travaux de totalisation des résultats

Dans une déclaration transmise à la presse, Diogo Baldé et Marie Hélène Sylla, commissaires à la Céni, dénoncent « de graves anomalies constatées dans la procédure de totalisation des résultats ». « Nos observations pour garantir la transparence, la fiabilité et la sincérité des résultats » n’ont pas été prises en compte, écrivent-ils. Jointe au téléphone, Marie Hélène Sylla confirme : elle n’a pas assisté aux travaux depuis jeudi et il ne s’agit pas d’une « démission », mais d’un « retrait ». Elle récuse « la démarche », la procédure de totalisation au niveau de la commission.



Vendredi, la Céni avait déjà annoncé les chiffres de 37 des 38 circonscriptions du pays. Il manquait encore les résultats de Mamou, et à l’étranger, de la RDC et de la Gambie. Le porte-parole de la commission, Mamadi 3 Kaba a indiqué qu'il faudrait attendre ce samedi pour l'annonce des résultats provisoires globaux, en raison « de la solennité nécessaire » pour cette étape.



Conakry sous tension



Dans ce contexte, la tension reste très vive à Conakry. L’entrée de Kaloum, le centre politico-administratif de la capitale, les entrées sont filtrées par la police et la garde présidentielle, rapporte notre correspondant à Conakry, Carol Valade.



En proche banlieue au rond-point de Hamdallaye, une trentaine de pick-up remplis de militaires en armes étaient regroupés en début d’après-midi, avant de prendre la direction de la haute banlieue. Parmi eux, l’armée de terre mais aussi plusieurs unités d’élite de la garde présidentielle.



Un peu plus loin, des groupes de jeunes avaient enflammé des barricades, abattus les lampadaires pour bloquer la route. Ils ont jeté des pierres sur les gendarmes qui ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène. « Ils ont des kalach, ils nous tuent ! », ont scandé les manifestants.



En haute banlieue, des concessions ont été caillassées, des boutiques incendiées. Beaucoup d’habitants se disent menacés.



Le train de la compagnie minière Rusal a été bloqué et attaqué par des manifestant qui ont saboté les rails, encerclé et incendié le train. « Les forces de défense ont vidé leurs chargeurs avant d’être débordées », raconte un témoin.