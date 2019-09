Présidentielle en Tunisie: Kaïs Saeïd et Nabil Karoui au second tour

Les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne sont tombés ce mardi 17 septembre. Kaïs Saeïd et Nabil Karoui sont donc qualifiés pour le second tour. Ils recueillent respectivement 18,40 % et 15,58 % des suffrages.



Ces résultats confirment les sondages publiés dès la fermeture des bureaux de vote, dimanche 15 septembre. Abdelfattah Mourou, le candidat d'Ennahdha, arrive à la troisième place avec 12,88 % des voix. L'annonce de ces résultats a été accueillie par une explosion de joie dans le camp de Nabil Karoui.