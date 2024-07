Présidentielle et législatives au Rwanda: à Kigali et Rubavu, des électeurs en nombre à l’ouverture des bureaux de vote

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dès 6h30 ce matin, l'heure à laquelle l’envoyée spéciale de RFI, Liza Fabbian, est arrivée dans un gros bureau de vote, installé dans une école de Nyamirambo, un quartier de la capitale du Rwanda.



Peu avant 7h, les volontaires de la Commission électorale rwandaise, tous habillés d'un t-shirt blanc et d'un pantalon noir, ont prêté serment, avant de prendre position dans les 19 salles de classe ouvertes pour ce vote.



Cet établissement, comme tous les autres points de vote du pays, a été décoré pendant tout le week-end avec des draperies aux couleurs du drapeau rwandais. Des paniers et d'autres objets traditionnels ont été installés pour accueillir les électeurs.



Ces derniers déposeront deux bulletins dans deux urnes différentes puisque, pour la première fois, les élections législatives et présidentielle se déroulent le même jour au Rwanda : une harmonisation des échéances électorales actée l'année dernière pour faire des économies d'argent public.



À Rubavu, on vote tôt avant d’aller traverser la frontière avec la RDC

À Rubavu, avant 7h, dans un bureau de vote tout proche de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), les volontaires ont présenté les urnes vides avant de les sceller et d'accueillir les premiers arrivants, rapporte notre envoyée spéciale Lucie Mouillaud.



Depuis, les files d'attente grandissent dans une ambiance festive, en musique dans la cour de cette école. Dans chaque salle de vote, deux isoloirs décorés aux couleurs bleu-jaune-vert du drapeau rwandais : les électeurs déposent d'abord le bulletin des candidats à la présidentielle, puis celui des listes des législatives votées à la proportionnelle.



Ici, beaucoup sont venus tôt ce matin pour ensuite aller travailler à Goma, en RDC. La petite barrière de l'un des postes frontaliers les plus empruntés du continent était d'ailleurs très calme à son ouverture à 6h, beaucoup d'habitants étant d'abord partis voter avant de traverser. Passer le plus tôt possible est indispensable pour tous les commerçants. Car, depuis deux ans et la crise sécuritaire au Nord-Kivu voisin liée au groupe rebelle du M23, la frontière ferme à 15h dans l'après-midi, sur décision des autorités congolaises.



Une limitation qui a largement affectée l'économie ici à Rubavu. Beaucoup d'électeurs affirment d'ailleurs espérer une amélioration des relations entre les deux pays et un retour aux anciennes règles de passage de la frontière.



Pour rappel, les Rwandais votent ce lundi pour les élections présidentielle et législatives. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, se présente pour un quatrième mandat face à deux autres candidats : le député du parti vert Frank Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana.