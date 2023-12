Présidentielles de 2024: une organisation nigériane sonne l’alerte pour la défense de l'espace civique au Sénégal

Le S4C, une organisation de la société civile basée au Nigeria a tenu un atelier, ce mardi à Dakar pour ‘’fournir des signaux d'alerte précoces aux acteurs de la société civile et autres organisations, en vue de la prochaine élection présidentielle de 2024. Il a procédé au lancement de Civic Space Outlook, un documentaire qui examine les tendances, les facteurs déterminants et l'impact de l'espace civique au Sénégal. Le lancement a rassemblé des acteurs civiques, des organisations de la société civile, des représentants des médias et des manifestants qui jouent un rôle actif dans la défense de l'espace civique du pays. Suivez !