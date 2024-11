Press-Check: une vidéo de Barthélémy Dias, sortie de son contexte de 2022, partagée dans un contexte électoral en 2024

Sur l'image en question, on voit Barthélémy Dias, maire de Dakar et personnalité politique de l’opposition sénégalaise, debout sur le balcon d’un bâtiment moderne avec une balustrade en verre. Il est vêtu d’une casquette, d’une chemise à carreaux portée sur un t-shirt noir foncé et porte un sac à dos. Le plafond du balcon est en bois ou dans un matériau aux teintes chaudes. La vidéo est supposée avoir été prise dans le quartier Baobab, précisément au domicile familial qu’il partage avec son père, Jean-Paul Dias.Cette vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux le 12 octobre 2024, pendant une période de campagne législative tendue au Sénégal. Dans un contexte où Ousmane Sonko, tête de liste de du parti Pastef-Les Patriotes, devait faire une déclaration publique à Baobab, l’image a alimenté les spéculations et suscité des discussions en ligne.En réalité, la photo partagée date du 17 juin 2022. Ce jour-là, Barthélémy Dias s’était exprimé devant son domicile dans des circonstances de tension politique, alors que les forces de l’ordre encerclaient sa résidence pour des raisons de sécurité. La vidéo montrant cette scène avait été initialement publiée par les plateformes locales Senews et DakarBuzzTV sous le titre « Nervi Boufi Dougue, bou beinneu Gendarme d’Dougou Sama Keur » (en wolof), où Dias mettait en garde contre une intrusion des forces de l’ordre ou de nervis (mercenaires armés) dans sa maison.Barthélémy Dias, vêtu de la même tenue que sur l’image en question (casquette, chemise à carreaux et t-shirt noir), avait fermement déclaré : « Qu'aucun nervi n'entre chez moi, idem pour la gendarmerie. »Cette vidéo a été prise lors d’une journée marquée par une vive tension à Dakar. Le 17 juin 2022, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, à laquelle Barthélémy Dias est affilié, organisait une manifestation contre le gouvernement du président Macky Sall. Les autorités avaient interdit la manifestation pour des raisons de sécurité, mais les leaders de l’opposition, dont Ousmane Sonko et Dias-fils ont maintenu leur mobilisation.Un large dispositif de sécurité avait été déployé autour des résidences de plusieurs figures de l’opposition, y compris celle de Barthélémy Dias.La vidéo de Barthélémy Dias utilisée dans le cadre de la campagne électorale d'octobre 2024 provient en réalité de la manifestation du 17 juin 2022.