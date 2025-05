Présumée diffamation contre Ngoné Saliou et Salma Fall : Adama Aduss Fall ressort libre de son audition à la Cybersécurité

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR), Adama Adus Fall, a été entendu ce mercredi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) dans le cadre d'une plainte pour diffamation, déposée par Ngoné Saliou et Salma Ibrahima Fall.



Contrairement aux rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux, il n’a pas été placé en garde à vue. Selon son avocat Me Aboubacary Barro « il a été écrit sur Facebook qu’il a été placé en position de garde à vue, ce qui est totalement faux. La preuve il est ressorti libre après son audition. »



Pour Me Barro, aucune infraction ne peut être retenue contre son client. « Adama Adus Fall est un homme politique très respectueux, courtois. Il a expliqué qu’il voulait simplement sensibiliser nos concitoyens. Il n’a jamais eu d’intention malveillante tendant à diffamer qui que ce soit », a-t-il martelé.



L'avocat souligne que le dossier sera transmis au parquet, qui décidera des suites à donner. « Le commissaire va transmettre le dossier au procureur, lequel appréciera s’il y a lieu ou non d’ouvrir une information judiciaire. Pour l’instant, nous attendons sereinement la suite de la procédure. »



Adama Adus Fall reste donc libre, en attendant la décision du parquet sur cette affaire initiée par les plaignantes Ngoné Saliou et Salma Ibrahima Fall.