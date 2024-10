Présumée exclusion d’une élève de l'école Sainte-Bernadette : « l’élève n’a pas été exclue, elle a fait cours jusqu’à la fin de l’heure», (directrice)

La directrice de l’école Sainte-Bernadette, sise à la Sicap Baobab, a apporté des clarifications sur le renvoi présumé d’une élève de son établissement pour avoir porté le voile, qui serait interdit par le règlement intérieur.



Selon Sœur Marie-Thérèse Philippe Diouf, l’élève en question a bel et bien fait cours, elle a été interpellée sur l’article 4 du règlement intérieur de l’école sur le port vestimentaire.

« A notre grande surprise, cette élève a été la seule à ne pas respecter l’article 4 du règlement intérieur, sur la tenue vestimentaire. Ainsi elle a été interpellée et reçue par un responsable, et elle s’est exécutée, se conformant à notre article », a clarifié la directrice tout en précisant que « l’élève n’a pas été exclue de la classe et a fait cours jusqu’à la fin de l’heure comme tous ses camarades » a précisé la directrice.



Elle a souligné que l’élève a toujours fréquenté cet établissement depuis la 6e donc 3 ans maintenant vue qu’elle fait la 4éme et n'a jamais dérogé à la règle. Ce qui pousse l’école à se demander pourquoi cette année.« Cette élève a pourtant toujours respecté le règlement intérieur de l’école depuis la 6e, nous sentons aujourd’hui une provocation. Mais à quelle fin ? Seuls ceux qui sont dans cette provocation pourront répondre à cette question », a déclaré Sœur Marie-Thérèse Diouf.



Revenant sur l’article 4, sujet de l’interpellation de l’élève la Directrice a expliqué sur la Rfm que : « l’article 4 du règlement stipule que l’élève est accueillie à l’école avec la tenue de l’école constituée d’une chemise, d’un short et d’un pantalon et une jupe au niveau de l’élémentaire et d’une chemise et un pantalon pour les élèves du collège ».



A noter qu’après le coup de fil, Pressafrik a dépêché une équipe au domicile de l’élève, mais la Maman qui a pourtant confirmé l’information au téléphone n’a pas voulu s’exprimer.