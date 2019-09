Prière du vendredi: la Grande mosquée de Dakar n'a jamais été aussi vide depuis 1964

"Nos gains en aumônes ont baissé drastiquement"

Pour Mor Ndiaye, un mendiant trouvé devant la Grande Mosquée " Ce lieu n'a jamais été aussi déserté". "Mais la raison est connue par tous, l'inauguration de la grand Mosquée Massalikul jinaan est à l'origine". "D'habitude, la mosquée était pleine à pareille heure. Certains fidèles occupaient même le esplanade. Mais aujourd'hui même la moitié n'est pas venue", martèle-il.L'inauguration de Massalikoul Jinaan n'a pas seulement vidé la Grande Mosquée de Dakar, elle a aussi eu un impact sur le gain des mendiants. " Je viens ici chaque vendredis pour recevoir plus d'aumônes. Je pouvais collecter avant la prière entre 1500 et 2 000 FCa et après la prière entre 8 000 et 10 000 F Cfa mais aujourd'hui je n'ai pas encore 1000 f cfa", se désole Mor.Il demande aux fidèles de mettre toutes les Mosquées de Dakar au même pied d'égalité car, dixit-il, " il existe un seul Dieu et il est partout".