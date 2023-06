Primature : le gouvernement face à la presse ce mardi

Le gouvernement va encore parler. Après la conférence de presse de certains ministres dont celui de l'Intérieur et des Forces armées jeudi dernier pour s'expliquer sur les récentes manifestations ayant causé 16 morts, d'autres ministres vont répondre aux questions des journalistes ce mardi 20 juin à partir de 10heures. La rencontre qui aura lieu à la Primature va réunir le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, ainsi que de son collègue, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobéne Ka, représentant le Premier Ministre et ministre de l'Élevage.



L'objectif de cette conférence de presse est de faire le point sur l'approvisionnement du marché en moutons et autres denrées et produits de consommation courante, à moins de 10 jours de la Tabaski.



Au cours de cette rencontre, les ministres partageront les dernières informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer un approvisionnement adéquat et répondre aux besoins de la population.



Pour rappel, lors de la dernière sortie du gouvernement, le Pm Amadou Bâ avait annoncé que le gouvernement va tenir une conférence de presse chaque mois. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le gouvernement prévoit aussi d'organiser des rencontres hebdomadaires chaque jeudi, ce à la suite du Conseil des ministres. Pour, renseigne-t-il, fournir des informations sur les décisions prises lors du Conseil des ministres, ainsi que de commenter l'actualité nationale.