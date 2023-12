Primes spéciales : les militaires invalides et ceux à la retraite acculés par leurs proches

La direction des relations publiques des armées Dirpa a-t-il commis l'erreur de rendre public la décision du chef de l’Etat concernant le paiement des primes aux militaires invalides et ceux à la retraite ?



En tout cas tout porte à croire que oui. A en croire les Échos dans sa parution du jour, les bénéficiaires auraient préféré que cela reste un secret, car rapporte le journal, ces derniers sont totalement assaillis par leurs parents, amis, bailleurs, créanciers,… ,depuis que l’annonce a été faite.



Rappelons que la Dirpa dans un communiqué rendu public a fait savoir que le président de la République va octroyer des primes spéciales aux militaires invalides et ceux à la retraite variant entre 2 millions et 5 millions.