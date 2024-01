Prise en charge par le projet ISMEA : plus de 700 mille jeunes filles des départements de Ziguinchor et d'Oussouye enrôlées

L’enrôlement de ces filles est pour leur faciliter leur réinsertion socioéconomique et leur maintien à l’école. Ainsi donc, « l’État du Sénégal à travers le projet ISMEA prend en charge l’ensemble des filles issues du registre national unique (RNU). Dans les départements de Ziguinchor et d’Oussouye, 7883 filles sont aujourd’hui enrôlées dans ce projet pour un montant total de 344.150.000 francs CFA », a informé le directeur régional de l’action sociale de Ziguinchor, Seydou Nourou Thiam. C’était à l’occasion d’une rencontre relative à la mission de suivi du processus d’extension de l’enrôlement des adolescentes bénéficiaires de la composante 2 en présence des acteurs territoriaux de Ziguinchor et d’Oussouye. Pour l’experte en sauvegarde sociale du projet ISMEA, Raby Diallo Kane, à la tête de cette mission, ce déplacement à Ziguinchor entre dans le cadre d’une explication du « processus d’enrôlement des adolescentes issues des ménages vulnérables que le projet ISMEA compte accompagner pour un maintien à l’école ou dans les centres de formation professionnelle en vue d’une bonne gestion de leurs usuelles ».



Le projet entant que tel, en plus de proposer un paquet d’activités, prend également en charge la couverture maladie universelle pour l’adolescente. «Il y a aussi des dotations en nature à travers des manuels scolaires, des kits d’hygiène et des fournitures scolaires que nous dédions à ces milliers d’adolescentes issues de ménages vulnérables », a encore fait savoir la directrice.



La cible de ce programme ce sont les adolescentes de 10 à 17 ans, issues de ménages vulnérables. Chaque bénéficiaire aura un montant forfaitaire de cinquante mille francs CFA plus une dotation en nature.