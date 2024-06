Prison du Camp pénal : des centaines de téléphones portables, des couteaux, du chanvre indien, découverts après la mutinerie

La fouille menée dans les chambres à la prison du Camp pénal de Liberté 6 a permis aux gardes pénitentiaires de faire une importante découverte de matériels prohibés. Des centaines de téléphones portables, des couteaux, des puces téléphones, des cartes mémoires, des clés USB et du chambre indien, ont été saisis.



Les images exclusives diffusées hier jeudi, dans le soir de 20 heures de la Rts, montrent des objets tranchants et une quantité substantielle d’argent liquide. L’impressionnante découverte a été celle d’un exemplaire du saint Coran, dont certaines pages avaient été découpées pour cacher un téléphone portable.



« Les détenus sont très ingénieux. Ils cherchent constamment à dissimuler des objets prohibés de manière astucieuse », a fait savoir l’inspecteur Yankhoba Dembélé, directeur de la sécurité pénitentiaire.



M. Dembélé est revenu sur les objets découverts lors de la fouille : « À la suite de la fouille, nous avons saisi de nombreux téléphones portables, une quantité non négligeable de chanvre indien, et des instruments comme des cuillères transformées en armes pour se défendre en cas de fouille ou de rixes entre détenus ».



Selon lui, les agents ont agi conformément aux dispositions légales encadrant l’usage de la force en milieu carcéral en cas de résistance ou de troubles parmi les détenus.



« Les agents ont d’abord tenté de négocier pour réintégrer les détenus dans leurs chambres. Malheureusement, certains ont refusé et, par vagues d’insultes, ont forcé les agents à employer la force pour les ramener dans leurs cellules », a expliqué l’inspecteur Dembélé. Qui a annoncé, cependant, que « la situation est désormais sous contrôle et que le calme est revenu»,.