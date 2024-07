Privatisation du Master à l’UCAD : Des étudiants décrètent une grève illimitée

Le Collectif des Masters, représentant les étudiants ayant obtenu une licence dans tous les départements de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), se positionne comme une organisation estudiantine engagée. Ils expriment leur ferme opposition à toute tentative de privatisation des programmes de Master Professionnel, qu'ils estiment compromettre sérieusement l'égalité d'accès à l'éducation publique. Dans un communiqué, le Collectif des Masters exige la non-privatisation du Master Professionnel et la publication immédiate des listes des étudiants sélectionnés pour les Masters Professionnel et Recherche.



Face à l'inaction prolongée de l'administration, les étudiants du Collectif des Masters ont pris la décision, " lundi 8 juillet 2024, de déclencher une grève illimitée à la FSJP jusqu'à ce que leurs revendications soient intégralement satisfaites. Ils mettent en garde contre les conséquences potentielles d'une telle inaction, susceptibles de paralyser toutes les activités pédagogiques au sein de la faculté."



Le Collectif des Masters affirme sa détermination à lutter contre cette injustice et réaffirme son engagement absolu pour la défense des droits des étudiants ainsi que pour la préservation de la qualité de l'enseignement supérieur public. Ils se montrent ouverts au dialogue et espèrent une résolution rapide et satisfaisante de la situation dans l'intérêt général.