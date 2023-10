Prix Média et Démocratie au Sénégal d'Africtiviste : PressAfrik classé deuxième

AfricTivistes, réseau de cyber activistes et blogueurs africains, a procédé ce mercredi, à la remise du prix Africtivistes Media et Démocratie au Sénégal. Le journal en ligne PressAfrik a été classé deuxième. La première place a été remportée par la radio Sud Fm.



Ce prix célèbre l’engagement des médias sénégalais dans la protection et la promotion des principes démocratiques, tout en sensibilisant le public à l’importance d’une presse libre et indépendante. Il vise également à célébrer la transparence et l’intégrité journalistique.



Cette distinction a, également, pour but de consacrer le média sénégalais qui s’est le plus distingué dans la défense et la promotion des principes démocratiques au Sénégal. La remise de prix a eu lieu en marge du séminaire sur l’Information et la Démocratie organisé à Dakar.