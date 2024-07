Problèmes et Perspectives des Universités publiques sénégalaises : Dr Abdourahmane Diouf évalue les besoins à hauteur de 125 milliards de FCFA

Le week-end dernier, Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a achevé sa tournée des universités publiques sénégalaises à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Nord). Cette visite avait pour but de diagnostiquer les problèmes auxquels sont confrontés ces institutions. À l’UGB, le ministre a identifié plusieurs défis communs aux universités du pays, notamment des difficultés budgétaires, le manque de personnel et les chantiers inachevés.



Lors de sa visite, Dr Diouf a souligné que toutes les universités publiques du Sénégal partagent trois grands problèmes : le budget, le recrutement de personnel et l’achèvement des chantiers. « Le plus gros problème c’est le budget. Toutes les universités du Sénégal ont un problème de budget », a-t-il déclaré. À en croire Sud Quotidien, en 2024, les universités n'ont reçu des fonds que pour neuf (9) mois, entraînant un fonctionnement au ralenti de ces établissements.



Le ministre a également mentionné que de nombreux chantiers sont achevés à 80 % et prêts à être réceptionnés. « La plupart des chantiers, que ce soit les chapiteaux, sont déjà terminés et il faut juste les réceptionner pour pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu’à 1500 étudiants », a-t-il précisé.



Pour résoudre les problèmes de personnel, Dr Diouf a annoncé le recrutement de 1500 enseignants, visant à combler le déficit actuel. Quant aux besoins financiers, il estime qu’un budget de 125 milliards FCFA est nécessaire pour résoudre à court terme les défis rencontrés par les universités publiques.



Au cours de sa visite à l’UGB, Dr Diouf a également été interpellé par les étudiants sur des problèmes quotidiens tels que l’accès à l’eau, au WiFi et à l’hébergement. Les étudiants ont exprimé leurs préoccupations concernant l’assainissement et la promiscuité au sein du campus social.



Répondant à ces préoccupations, le ministre a promis de travailler sur ces problèmes. « Nous avons rencontré toutes les composantes de l’université parce que c’est dans notre démarche d’être inclusifs. Nous les avons écoutées »,a-t-il affirmé.