Procès Dieyna Baldé : le parquet requiert l'application de la loi

L'artiste chanteuse Dieyna Baldé, (18 ans ) risque la prison pour les faits de vol, collecte illicite de données à caractère personnel et extorsion de fonds. En effet, le parquet qui n'a pas été tendre avec la prévenue requiert l'application de la loi.



Attrait à la barre du tribunal de Dakar, ce mardi, Dieyna Baldé a reconnu avoir volé le téléphone de son petit ami, artiste et producteur Brill 4 fight, dont il est accusé. Mais elle conteste le reste des faits qui lui sont reprochés.



" J'ai volé le portable nuitamment au moment où il dormait chez lui puisqu'il était trop fatigué. Après avoir volé le portable, je ne l'ai pas remis à personne. Ce sont des messages qu'il s'envoyait avec des filles que j'ai collecté avant de les lui envoyer. Personne ne l'a appelé au téléphone pour le menacer", a avoué Dieyna.



Sur les raisons qui l'ont poussé à agir de telle sorte, la chanteuse de confier " mes proches et amis m'ont dit qu'il me trompait. Nous avons fait 11 mois de relation."



Dieyna Baldé sera fixée sur son sort le 07 septembre prochain.