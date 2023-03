Procés-Sonko-MMN: Les termes de l'accord entre le juge et les avocats des deux parties

L'état de santé de Ousmane Sonko inquiétait surtout par rapport à sa présence pour l'audience de ce 30 mars . Mais, il semble que, même s'il n'est pas à 100℅ de ses moyens, le leader de Pastef va faire l'effort de se présenter à l'audience.



Des accords ont été trouvés avec le juge de la première chambre Pape Mouhamed Diop, qui a rencontré les parties, notamment les avocats, à en croire le journal Les Echos. Lors des échanges avec les deux parties avant-hier, il a été convenu d'un temps de plaidoirie.



En effet, après discussion, il a été retenu que chaque avocat, lors de sa plaidoirie, devra faire l'effort de ne pas dépasser 15 minutes. Ce, étant donné le nombre d'avocats constitués. Le juge Pape Mouhamed Diop a également trouvé un consensus avec les robes noires sur l'heure de suspension. En effet, l'affaire ayant été retenue en audience spéciale, l'audience n'ira pas au-delà de 17 heures. À cette heure, le juge va suspendre pour renvoyer les parties jusqu'à vendredi pour terminer.



Pour le moment, c'est la salle 3 qui est retenue pour le procès.



Cependant, il est probable que le juge ordonne que l'affaire soit transférée à la salle 4 qui est plus grande et qui pourra contenir le monde fou qui risque de venir assister au procès.



SONKO SE RETROUVE AVEC UNE TRENTAINE D'AVOCATS



Quid maintenant des avocats constitués ? En fait, cela a surtout poussé le juge à renvoyer le dossier en audience spéciale. Car, il nous revient que le maire de Ziguinchor a, pour lui seul, environ 32 avocats constitués, dont des étrangers.



MAME MBAYE SE BLINDE LUI AUSSI AVEC UN ANCIEN BÂTONNIER DU BARREAU DE PARIS



Du côté de Mame Mbaye, partie civile, ils sont 6 robes noires constituées dont un Français, en l'occurrence l'ancien bâtonnier du barreau de Paris, Me Pierre-Olivier Sur. Ce dernier est d'ailleurs très connu au Sénégal, puisqu'il était dans le dossier de Karim Wade où il assurait la défense du fils de Abdoulaye Wade.



LE BÂTONNIER BRANDIT LE BÂTON



Par ailleurs, concernant le déroulement de l'audience, le bâtonnier, Mamadou Seck, le suit de très près. La dernière fois, il avait convoqué les avocats des deux parties pour les rappeler à l'ordre et leur conseiller d'éviter les dérapages. Il n'avait pas exclu de procéder à des sanctions en cas de besoin.