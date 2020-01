Procès meurtre Fatoumata Matar Ndiaye: la fiancée de l'accusé évoque le montant de la dot

Samba Sékou Sow alias Bathie n'a jamais reconnu le mobile financier dans le meurtre de la Conseillère Fatoumata Matar Ndiaye.



Et cette thèse a été confortée par sa copine, Mbenda Fall, avec qui il devait se marier le 26 novembre 2016.



Devant la barre de la Chambre Criminelle de Dakar, en sa qualité de témoin à titre informatif, la fille déclare timidement que "moi et Bathie avions prévu de nous marier le 26 novembre 2016", dit-il le regard tourné loin de son copain.



Le Procureur de couper le témoin, dans son moment de silence, pour lui demander à combien était fixée la dot du mariage ? La fille de répondre: "on a jamais abordé une somme, mais il m'avait dit qu'il allait envoyé l'argent de la dot le 20 novembre".



Elle poursuit : "la veille de l’assassinat, il était venu chez moi on s’était fixé un rendez-vous le vendredi. Mais il n’est pas venu. Il m’a appelé pour me dire qu’il avait mal à la tête. Il m’avait dit qu’il participait à une tontine. Il avait dit versait 5000 francs par semaine. On est sortis durant 3 ans. Il m’avait présenté à quelques membres de sa famille".



Mbenda Fall de souligner devant le juge qu'elle et l'accusé ne sont plus ensemble.