Processus électoral : le vice-président de la LSDH relève des manquements sur le parrainage optionnel

La Direction générale des élections (DGE) a initié, ce jeudi, à travers un atelier, la Société civile au dépôt de dossiers de candidature et à la constitution en vue des élections présidentielles du 25 février 2024. En clôture de formation, le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) a pointé du doigt sur les manquements du parrainage optionnel qu’il juge antidémocratique.



« Pour moi, c’est un peu antidémocratique pour des raisons techniques de doublons, la personne avec une bonne intention de faire ce parrainage populaire se retrouve recalé sur des questions techniques alors qu’il a une deuxième possibilité et qu’on le bloque en disant que c’est une décision irréversible, pour moi, c’est antidémocratique », a dit Denis Ndour, vice-président de la LSDH.



Après la formation sur la constitution et dépôt de dossiers de candidature destinés aux mandataires des partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes et aux professionnels des médias, Biram Sène, directeur de la formation et de la communication à la DGE annonce une formation au niveau des régions et de la diaspora sur l’organisation et le fonctionnement d’un bureau de vote.