Professeur Seydi: "Couvre-feu, état d'urgence, ce n'est plus possible"

Même si une troisième vague de la covid-19 se fait sentir au Sénégal, il n'est plus possible de décréter l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu nocturne, selon le Pr Moussa Seydi. Le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de de Dakar l'a fait savoir à la réunion d'évaluation du Comité national charge de la gestion des épidémies, au ministère de la Santé.



Outre, ajoute le spécialiste des affections infectieuses, on ne peut pas se permettre de demander aux gens de limiter leurs déplacements maintenant, Moussa Seydi : «Concernant la vaccination, je pense que c'est le nerf de la guerre. Quoi qu'on dise actuellement, il faut insister sur la vaccination. Parce que les mesures initiales, même si elles sont efficaces, ne sont plus réalisables dans la durée. On ne peut pas se permettre de demander aux gens de limiter leurs déplacements maintenant. Il faut qu'on sache que couvre-feu, état d'urgence, ce n'est plus possible.»



«Ce n'est pas parce qu'une mesure est efficace qu'on doit toujours l'appliquer. Donc, il faut vraiment qu'on insiste sur la vaccination. Seule la vaccination nous permettra de vraiment sortir de ce gouffre sans fin. Pour la vaccination, il va falloir quand même gérer les rumeurs et on les a un peu négligées, a fait savoir le Pr Seydi, devant un parterre de toubibs.