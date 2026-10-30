Profil des entrepreneurs : une forte présence des jeunes et une prédominance masculine au T3 2026

D'après les données démographiques présentées par le bulletin de l'ANSD (T3-2026), la création d'entreprises individuelles repose en grande partie sur l'initiative des jeunes.



Le rapport met en évidence « une prédominance des personnes âgées de 25 à 34 ans, qui représentent 39,6% des enregistrements au troisième trimestre de 2026 ». De manière globale, « un peu plus de la moitié des entrepreneurs individuels ont moins de 35 ans », confirmant le rôle moteur de la jeunesse dans l'entrepreneuriat national.



Cependant, la répartition des acteurs selon le genre fait apparaître des disparités marquées.



L'ANSD note que « la répartition des nouvelles immatriculations d'entreprises individuelles selon le sexe de l'entrepreneur révèle une prédominance masculine au troisième trimestre de 2026 ».



Les chiffres de l'agence statistique indiquent en effet que « les hommes représentent 67,6% des enregistrements, contre 32,4% pour les femmes ».