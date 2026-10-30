Fraude financière à la FBN Bank : plus de 47 millions FCFA détournés par un faux ordre de virement

La FBN Bank a fait l'objet d'un préjudice de 47.052.500 Fcfa suite à un « faux ordre de virement » reçu par voie électronique le 14 avril 2026, concernant le compte du plaignant malien O. Niangandou.



Si la banque concernée « a dégagé sa responsabilité sur les faits incriminés, en soutenant avoir respecté les exigences de contrôles de conformité réglementaire », un agent de la Banque agricole et un commerçant ont été placés en garde à vue par la Dic.



D'après le journal Libération, les investigations ont révélé que les fonds ont transité par le compte d'une société baptisée « Camplus » dont le propriétaire est en fuite, avant d'être ventilés dans les comptes de D. Baldé et K. A. Ndoye.



Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause ont avancé différentes explications, l'agent bancaire déclarant « avoir reçu les fonds en guise de prestations de services d'annonces » tandis que son co-inculpé invoquait une demande de son frère.



Ce dernier, nommé Mouhamadou Moustapha Ndoye, « a été arrêté d'ailleurs par la Section de recherches de Colobane ». Cette affaire met en lumière la persistance des fraudes aux ordres de virement par canaux électroniques et l'implication présumée de réseaux d' intermédiaires dans le blanchiment des fonds détournés.