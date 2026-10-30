ONAS : l’amicale des femmes vise 150 poches pour sa quatrième journée de don de sang

À l’occasion du mois d’Octobre rose, l’Association nationale des femmes de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a organisé, ce vendredi, sa quatrième journée de don de sang. L’objectif est de collecter 150 poches pour contribuer à renforcer les réserves des structures sanitaires et venir en aide aux personnes qui en ont besoin.
Selon la présidente de l’association, cette initiative vise à aider les femmes victimes d’hémorragies lors de l’accouchement ainsi que les enfants atteints de drépanocytose, qui ont souvent besoin de transfusions sanguines. « Il y a des femmes, des sœurs qui en ont besoin, notamment celles qui sont en phase d’accouchement et qui perdent beaucoup de sang. Il y a également les enfants drépanocytaires qui ont besoin de sang tous les trois mois », a expliqué la présidente.
Elle a également rappelé que le manque de sang dans les centres de transfusion peut aggraver la situation des malades. Avec cette initiative, les organisatrices veulent aider les familles et apporter de l’espoir aux patients.
Selon la présidente de l’association, cette initiative vise à aider les femmes victimes d’hémorragies lors de l’accouchement ainsi que les enfants atteints de drépanocytose, qui ont souvent besoin de transfusions sanguines. « Il y a des femmes, des sœurs qui en ont besoin, notamment celles qui sont en phase d’accouchement et qui perdent beaucoup de sang. Il y a également les enfants drépanocytaires qui ont besoin de sang tous les trois mois », a expliqué la présidente.
Elle a également rappelé que le manque de sang dans les centres de transfusion peut aggraver la situation des malades. Avec cette initiative, les organisatrices veulent aider les familles et apporter de l’espoir aux patients.
Cette quatrième édition s’inscrit dans la continuité des actions menées par les anciennes responsables de l’association. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'ONAS, Sény Diène, a félicité les femmes pour cette initiative qu'il considère comme un acte de solidarité essentiel.
« Le sang est à la base de la santé. On assiste souvent à des cas d'hémorragies ou à des pertes de sang qui conduisent parfois à des pertes de vies humaines », a-t-il déclaré.
Pour Sény Diène, cette mobilisation mérite d'être encouragée, compte tenu de son importance pour les personnes confrontées à des besoins urgents de transfusion sanguine. Il a ainsi réaffirmé son soutien à l'amicale des femmes de l'ONAS et salué leur engagement en faveur de la communauté.
« Le sang est à la base de la santé. On assiste souvent à des cas d'hémorragies ou à des pertes de sang qui conduisent parfois à des pertes de vies humaines », a-t-il déclaré.
Pour Sény Diène, cette mobilisation mérite d'être encouragée, compte tenu de son importance pour les personnes confrontées à des besoins urgents de transfusion sanguine. Il a ainsi réaffirmé son soutien à l'amicale des femmes de l'ONAS et salué leur engagement en faveur de la communauté.
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