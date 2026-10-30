BRT, TER, Autoroute : les infrastructures à l'épreuve du changement climatique

Le Sénégal, et particulièrement Dakar, fait face à une vulnérabilité accrue des transports collectifs et des axes routiers lors de fortes précipitations.



L'immersion répétée de l'Autoroute de l'Avenir au niveau de Keur Massar, la suspension des lignes de bus Dakar Dem Dikk, (DDK) l'arrêt partiel du réseau « SunuBRT » ainsi que les perturbations du Train Express Régional (TER) illustrent l'impact direct et concret du changement climatique sur la mobilité urbaine quotidiennement empruntée par la population.



Ces épisodes d'inondations à répétition causent d'importants dégâts matériels sur les équipements sensibles, provoquant une dégradation accélérée du réseau, des retards systématiques et des coupures de trafic qui paralysent l'activité économique.



Ces dysfonctionnements démontrent que les infrastructures actuelles subissent des contraintes climatiques qui dépassent leurs capacités initiales de dimensionnement et d'absorption des eaux de ruissellement.



Face à ces défis, une étude de la Banque mondiale consacrée à la résilience des ponts et chaussées en Afrique souligne la nécessité critique de passer d'une logique de réparation d'urgence à une stratégie d'adaptation préventive.



L'étude démontre que la prise en compte proactive des risques climatiques dans la conception et l'entretien du patrimoine routier génère des économies substantielles sur le long terme tout en évitant des pertes économiques majeures dues à la paralysie des transports.



Pour garantir la durabilité de ses infrastructures, le Sénégal doit ainsi renforcer ses capacités techniques, institutionnelles et financières afin d'intégrer des normes de construction résilientes au climat.



L'alignement des investissements futurs sur les recommandations internationales constitue une condition indispensable pour préserver la continuité des services de transport, protéger l'économie nationale et assurer la sécurité des usagers face aux événements météorologiques extrêmes.