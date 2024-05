Programme 'NIETTI ELECTIONS": National Democratic Institute en synergie avec le COSCE évalue le processus électoral

Le National Democratic Institute (NDI), en partenariat avec le Collectif des Organisations de la Société Civile (COSCE), a tenu un atelier de capitalisation du processus électoral par les professionnels des médias. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme ''NIETTI ELECTIONS'' financé par I'USAID. À cet effet, les participants vont également échanger sur la couverture du processus électoral et sécurité des professionnels des médias et aussi sur les stratégies de lutte contre la désinformation électorale.



« Cet atelier est une rencontre des professionnels des médias pour tirer les leçons de ce processus que nous qualifions de marathon électoral. Depuis les élections territoriales aux élections législatives, il y a l’élection présidentielle qui s’est déroulée le 24 mars dernier. Les professionnels des médias ont joué un rôle déterminant dans le cadre de ce processus électoral qui a connu un bon atterrissage », a déclaré Alain Ayadokoun, Directeur Résident du NDI.



Selon lui, « il serait important de connaître les forces et les faiblesses, les éléments importants qu’on peut modéliser. Parce que c’est une expérience qui a démontré la résilience du peuple sénégalais. Si les professionnels des médias n’avaient pas réussi la transmission de l’information et je l’ai dit tout à l’heure, le partage d’information, nous sommes dans une époque où la désinformation constitue un fléau. Alors si on a réussi et que tout le monde soit bien informé de l’état d’avancement du processus électoral, le rôle et responsabilité des différents acteurs, il est important de voir comment ça été, de procéder à une évaluation. Voire les forces et faiblesses également tirées les conclusions et voir les recommandations qui pourraient être faites dans le cadre des réformes annoncées par le chef de l’Etat ».



M. Ayadokoun a aussi rappelé les observations qui ont été faites au niveau des couvertures médiatiques et les quelques dérapages notés qui ont affecté la sécurité des professionnels des médias. Suffisant pour le patron de NDI de tenir cette rencontre.



Prenant la parole Mountaga El Karim Diagne, gestionnaire de programme à l’USAID a soutenu : « C’est une rencontre très important, dans la mesure où toutes les regars étaient tournés vers le Sénégal pendant la présidentielle passé vu la position qu’occupe le Sénégal en Afrique. Cet atelier permettra aux professionnels des médias de se prononcer sur ce qu’ils ont vu et fait pendant cette élection. C’est quelque chose que nous magnifions. Le droit de l’information est très important. C’est un principe démocratique très important et les médias ont un rôle à y jouer. Et nous remercions le gouvernement du Sénégal pour la participation démocratique que nous avons constaté durant cette élection ».



Prenant part à la rencontre, le représentant du Collectif des Organisations de la Société Civile (COSCE) ajoute : « Nous sommes dans une phase poste électorale qui est marquée par des séries d’évaluation, de capitalisation et d’apprentissage. Comme vous l’avez tous constaté, l’élection présidentielle s’est passé dans les conditions extrêmement difficiles. Mais fort heureusement que le Sénégal a toujours maintenu la tête grâce à la résistance du peuple Sénégalais. Ce qu’il faut saluer. Le peuple Sénégalais s’est dressé contre ce report et de torpillage de principe démocratique. Mais cela a été soutenu par les professionnels de la presse qu’il faut saluer. Parce que sans leur capacité à relier l’information, et leur capacité de sensibiliser et d’éducation citoyenne, aujourd’hui, on n’en serait pas à ce niveau. C’est pour dire que nous sommes à l’étape d’évaluation. Et qui parle d’évaluation, on tire des enseignements. On parle de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché. Comment les corrigés et les améliorer. C’est tout le sens de la présence du COSCE ».