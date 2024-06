La FFF rappelle sa neutralité et celle de l'équipe de France avant les élections législatives

Face aux questions à répétition et prises de parole successives, dont celle de Marcus Thuram, la Fédération Française de Football (FFF) a tenu à rappeler sa neutralité et celle de l'équipe de France, ce samedi, à l'approche des deux tours des élections législatives, se déroulant les 30 juin et 7 juillet.



« Depuis le début de la semaine, les joueurs de l'équipe de France ont pratiquement tous été interrogés lors de leur passage en conférence de presse, sur les conséquences des résultats issus des urnes à l'occasion des élections européennes du dimanche 9 juin, a-t-elle d'abord rappelé dans un communiqué. Chacun d'entre eux a pu s'exprimer librement, selon ses propres convictions et sa propre sensibilité. Très attachée à la liberté d'expression et à la citoyenneté, la Fédération Française de Football s'associe au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique. »



Avant de rappeler qu'« elle souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu'institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d'éviter toute forme de pression et utilisation politique de l'équipe de France ».



Le communiqué de la FFF a été conclu par un court encouragement adressé au sélectionneur Didier Deschamps, son staff, et aux joueurs « concentrés et déterminés », qui démarreront l'Euro lundi face à l'Autriche (19h00 GMT).







Avec L’Équipe