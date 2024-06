Euro 2024 : l'Espagne domine largement la Croatie

L'Espagne et la Croatie avaient rendez-vous dès la première journée dans le choc de ce début d'Euro 2024 ce samedi 15 juin. Flamboyante, la Roja a dominé dans les grandes largeurs une pâle Croatie pour entamer sa compétition de la meilleure manière (3-0).



La Roja a outrageusement dominé les Vitrani à partir de la demi-heure de jeu. Le moment choisi Fabian Ruiz pour lancer parfaitement, au coeur d'une défense désorganisée, Alvaro Morata qui n'a pas tremblé (1-0, 29'). La machine était en route et le milieu du PSG, après son offrande, s'offrait un festival technique qu'il a conclu par le but du break (2-0, 32').



Les Croates ont tenté de réagir par accoups, mais Dani Carvajal a surgi après un corner mal renvoyé pour étéindre tout espoir d'une révolte et sceller la victoire des siens juste avant la pause (45+2'). La Roja a livré une performance impressionnante et confirme son renouveau. Mais elle s'est faite quelques frayeurs quand Unai Simon a arrêté dans un premier temps un penalty avant que le but de Petkovic ne soit refusé pour hors-jeu dans un second temps (79').



Mais aussi quand Alvaro Morata et Rodri ont cédé leur place, tous deux semblant touchés physiquement. Cela n'effacera pas la très belle copie rendue par les Espganols malgré l'étonnante faiblesse des Croates, qui ne demande qu'à être revue face à l'Italie, jeudi 20 juin (19h00 GMT).





Avec Ouest-France