Guinée: l'ex-chef d'état-major de l'armée Sadiba Koulibaly condamné à 5 ans de prison ferme

Sadiba Koulibaly a été interpellé avec six de ses gardes de corps le 4 juin dernier. Motif : un déplacement non autorisé par sa hiérarchie. Lui assure qu’il est rentré en Guinée pour réclamer le paiement des salaires de personnels de l’ambassade à Cuba.



Le tribunal militaire l’a finalement condamné à cinq années de prison pour « désertion et détention illégale d’armes ». Deux fois moins que la réquisition du parquet.



Un verdict qualifié de « fantaisiste, téléguidé et scandaleux » par Me Lanciné Diabaté, l’un des avocats du général Sadiba Koulibaly.



Me Christophe Labilé Koné de l’ONG avocats sans frontières, juge cette décision de justice « hâtive et prématurée ».



Aussitôt condamné, Sadiba Koulibaly a été rétrogradé au grade de colonel avant d’être radié des effectifs de l’armée guinéenne pour « atteinte à la sûreté de l’État, inconduite, désertion ».



D’après un décret du chef de l’État publié vendredi soir, une quarantaine d’autres officiers et sous-officiers majoritairement issus de la gendarmerie et de l’armée de terre ont été aussi radiés pour désertion.