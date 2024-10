Programme de mentorat "Ailes pour Elles" : 34 jeunes filles Sénégalaises formées au leadership féminin

La deuxième édition du programme de mentorat « Ailes pour elles 2024 – Ambassadrice d’un Jour » a été clôturée ce jeudi 10 octobre. Au total, 34 jeunes filles, ont reçu leurs attestations de participation. La cérémonie s’est déroulée à l’Ambassade de la Turquie à Dakar, sous la présence des Femmes Ambassadeurs au Sénégal. « Ailes pour Elles » est une initiative lancée en 2023 en faveur des filles et femmes du Sénégal menée par le Groupe des Femmes Ambassadeurs et Cheffes d’Agences internationales du Sénégal qui souhaite offrir des outils de développement personnel et professionnel aux jeunes filles leaders du Sénégal.



S’exprimant en marge de la cérémonie, Mme Nur Sağma a fait savoir que c’est la représentante de l’UNICEF et de l’ancienne Ambassadrice de la Turquie au Sénégal qui ont eu cette idée de faire « un programme de mentorat pour pouvoir partager notre expérience et apprendre de ces jeunes filles sénégalaises ». Selon Nur, l’année passée, c’était la première Édition, et « cette année, c’est moi et ma collègue d'UNFPA, Stracy qui avons organisé ensemble. Nous avons eu 13 ambassadrices et chefs d’agence qui ont participé et nous avons chacune parfois deux (2) parfois trois (3) mentorées ».



Elle a également expliqué la démarche à suivre pour pouvoir bénéficier de ce programme élargi à toutes les régions du Sénégal. « Nous faisons un appel à candidature au mois de mars, la journée de la femme et elles deviennent candidates et on travaille sur les dossiers puis on choisi, ces jeunes filles qui ont vraiment l’intention d’être des leaders », a expliqué l’Ambassadrice qui estime que ces bénéficiaires « sont déjà des leaders ».



Toujours dans ces explications Nur révèle que durant la période qui s’étend sur 6 mois, elles organisent souvent des rencontres avec leurs mentorées qui viennent de presque toutes les régions du pays, soulignant l’importance pour une jeune fille ou femme en général d’intégrer un réseau. « Je pense qu’elles ont appris de nous, on a appris d’elles. C’était très intéressant pendant 6 mois, nous essayons de nous voir tous les mois de partager avec elles. Ce n’est pas que des jeunes filles qui viennent de Dakar et de la région de Dakar, elles viennent de toutes les villes et de toutes les régions du Sénégal, et on discutait avec elles ont partagé notre expérience. Nous pensons qu’avoir un réseau pour une femme, c’est très important, que ce soit en Turquie, au Sénégal ou aux Etats-Unis, c’est très important », a-t-elle lancé.



« Nous nous allons partir, même si on aimerait bien rester, vous savez que la vie de diplomate fait que nous allons partir. Et ce que nous essayons de laisser derrière nous, c’est cette petite trace pour ces filles ces jeunes qui ne se seraient pas connu s’il n’y avait pas eu ce programme. Nous essayons de partager avec elles ce que nous nous avons vécu dans notre vie pour arriver au stade où nous sommes et essayer de les encourager à continuer. Toutes ces jeunes filles ont déjà réussi, elles ont des motivations, elles ont leurs buts et déjà à leur jeune âge elles sont dans des associations. C’est du travail pour nous qui avons du travail, mais, ça vaut le coup, nous sommes très fières », a précisé Madame Nour.



L’Ambassadrice de la Turquie au Sénégal affirme qu’il y aura une troisième Édition même si pour l’heure, on ignore les co-organisateurs. "Nous voulons que ce réseau reste et nous allons continuer pour la troisième Édition, mais on ne sait pas qui va le faire l’année prochaine, mais, ça va être deux de nos collègues qui vont prendre la relève et je pense que c’est une bonne chose, si on arrive à changer la vie d’un ou deux personnes, c’est déjà grand-chose", a-t-elle déclaré.



À noter que l’objectif de cette initiative est de connecter des jeunes sénégalaises à des marraines, des femmes leaders dans la diplomatie, les relations internationales, la coopération au développement ou l’humanitaire, venant d’horizons différents et avec des expériences variées. Ce programme de mentorat donne l’opportunité aux marraines de comprendre le contexte sénégalais à travers le regard de ces jeunes filles qui sont les leaders d’aujourd’hui ainsi que demain.