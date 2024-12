Projet Grand Transfert d'Eau (GTE) du Lac de Guiers : Touba et ses environs bientôt approvisionnés en eau

La ville de Touba et ses environs vont bientôt être approvisionnés en eau potable grâce au projet Grand Transfert d’Eau (GTE) du Lac de Guiers. Selon un communiqué du ministère de l’hydraulique et de l’Assainissement, le ministre Cheikh Tidiane Dièye procédera à la signature du mandat d’exécution, ce lundi 30 décembre à Diamniadio.



« Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane DIEYE, procédera ce lundi 30 décembre 2024 à 11 heures, à la signature du mandat d’exécution pour la réalisation du Projet d’alimentation en eau potable durable pour la ville de Touba et ses environs, dans le cadre du Projet de Grand Transfert d’Eau (GTE) du Lac de Guiers. La cérémonie se tiendra à la Salle Baobab de la Sphère ministérielle Habib Thiam à Diamniadio, en présence des Directeurs généraux de la SONES et de l’OFOR, Messieurs Abdoul NIANG et Hamade NDIAYE, ainsi que des représentants du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE, et des autorités administratives », lit-on dans le communiqué.