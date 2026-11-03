Projet de LFR 2026 : l'Assemblée nationale corrige le vote sur le rejet, le nombre de voix passe à 126

L'Assemblée nationale a publié, ce mardi 3 novembre 2026, un communiqué rectificatif relatif au vote de la question préalable à l'occasion de l'examen du Projet de Loi de finances rectificative (PLFR) 2026. À la suite d'un problème technique survenu lors du décompte initial des voix, l'institution indique qu'il a été constaté que 17 délégations de vote n'avaient pas été prises en compte dans le résultat du scrutin relatif au projet de loi n° 40/2026 portant Loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026.



Après rectification, ces 17 délégations viennent s'ajouter aux 109 votants qui s'étaient exprimés en faveur du rejet du texte. En conséquence, le nombre total de voix en faveur du rejet du Projet de Loi de finances rectificative s'établit à 126.



Pour rappel, 20 députés ont voté "Contre" le rejet du projet de LFR et trois (03) autres se sont abstenus, après que le texte a initialement été rejeté deux fois par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire en raison du «non-respect du principe de la sincérité budgétaire», selon les députés de la majorité.