Rejet du projet de LFR 2026 : le député Abdoul Mbow dénonce «une entreprise de destruction de l'économie du Sénégal»

Après le rejet du projet de Loi de finances rectificatives (LFR) 2026 par la majorité parlementaire (Pastef), le député du groupe d'opposition Takku Wallu Sénégal, Abdoul Mbow, estime que le parti de Sonko est dans une «entreprise de destruction de l’économie du Sénégal», face à la presse.



Il juge aussi que ce qui s'est passé dans l’Assemblée nationale «est scandaleux à tout point de vue». Lors de sa séance plénière, après la lecture du rapport des travaux en Commission, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a fait des observations et demandé que le rapporteur procède à des rectifications sur ce qui «s'est réellement passé» en Commission. Si les membres de la structure assurent avoir retranscrit fidèlement les faits, pour Abdou Mbow, il s’agit d’une falsification. «Ils ont falsifié le rapport (…) sans la vigilance des ministres de la République, les Sénégalais ne s’en rendraient pas compte», a-t-il fustigé.



Enfin, pour Abdoul Mbow, le rejet du texte «sans amendement ni contre-projet» est une initiative de «sabotage organisé par le groupe parlementaire» dirigée par Sonko. «Ils ont fui le débat, ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas que les Sénégalais puissent découvrir leur carence», a-t-il lancé.



Pour rappel, le texte a été rejeté sans débat au parlement. Sur 132 votants, 20 députés ont voté «Contre», 3 se sont abstenus et 109 ont voté pour le rejet définitif du projet de LFR.