Projets de loi contre le Terrorisme au Sénégal: Sonko accuse Tony Blair et Sarkozy d'avoir "influencé" Macky

Le leader de "Pastef Les Patriotes" accuse l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'ancien Président français Nicolas Sarkozy d'être derrière les projets de loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, votés vendredi dernier à l'Assemblée nationale.



Selon Ousmane Sonko, Tony Blair s'entretient très régulièrement avec le chef de l'Etat sénégalais depuis un bon moment. Il a rappelé l'échec retentissant de l'ancien Premier ministre britannique durant son magistère, quand il voulait faire passer sa loi contre le Terrorisme au niveau du Parlement. En affirmant que Blair avait le même projet pour le Sénégal.



Sonko a également révélé que Nicolas Sarkozy était cette semaine au Sénégal pour rencontrer le chef de l'Etat Macky Sall. Avant de rappeler le rôle que l'ancien président français a joué dans la chute de Khadafi en Libye et le chaos qui sen est suivi.