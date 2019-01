Promesse de Présidentielle mouvementée : Me Wade convoque sa task force à Paris

Oumar Sarr, Pape Diop, Mamadou Diop Decroix ont tous été priés de rejoindre dare-dare Paris. En effet, Me Abdoulaye Wade qui est en plein dans les préparatifs pour sa rentrée au Sénégal a convié ses principaux lieutenants qui ont ainsi pris un vol dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 pour déférer à cette convocation.



L’ancien chef de l’Etat sénégalais, qui a vu la candidature pour la présidentielle de son fils être recalée compte peser de tout son poids pour faire tomber Macky Sall, candidat à sa propre succession.



Pour arriver à ses fins, le «Pape du Sopi » ne compte pas lésiner sur les moyens. D’ailleurs, dans son arsenal, figure en bonne place des actions pour empêcher à Macky Sall de battre campagne. Et Oumar Sarr avait levé un pan du voile lors d’une rencontre du C25 chez Pape Diop où des instructions avaient été données afin de ne pas reconnaitre Macky Sall comme candidat.



Me Wade pourrait aussi essayer d’amener une frange importante de l’opposition à ne soutenir qu’un seul candidat issu de ses rangs pour donner à ce dernier le maximum de chances de remporter la Présidentielle.