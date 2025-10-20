Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

« Propos injurieux » : "Gaïndé Macky" condamnée à deux mois de prison dont un mois ferme



« Propos injurieux » : "Gaïndé Macky" condamnée à deux mois de prison dont un mois ferme

Daba Mbodj, connue sous le nom de “Gaïndé Macky” et pour sa proximité avec l’Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir), a été condamnée ce lundi, à deux mois de prison dont un mois ferme. 

Elle avait été interpellée puis placée en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour des faits « d’injures publiques et de propos contraires aux bonnes mœurs ». En effet, elle avait diffusé une vidéo dans laquelle, elle proférait des propos injurieux à l’encontre des militants de Pastef et de leur leader Ousmane Sonko.

Le tribunal a finalement écarté les faits d’« injures publiques » et a retenu l’infraction de « discours contraire aux bonnes mœurs ».
  

Autres articles

Ndèye Khouredia Seck (stagiaire)

Lundi 20 Octobre 2025 - 15:27


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter