Propos outrageants contre Ousmane Sonko : Bah Diakhaté et l’Imam Ndao jugés lundi

L’activiste Bah Diakhaté et l’Imam Cheikh Tidiane Ndao ont passé leur première nuit en prison hier jeudi. Ils ont été placés sous mandat de dépôt après un premier retour de parquet. Tous les deux seront jugés lundi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Ils répondront aux chefs d’accusations de "diffusion de fausses nouvelles", prévue à l'article 255 du code pénal et "offense contre une partie des prérogatives du Président de la République", article 254 alinéa 2.



Me El Hadji Diouf, avocat de Bah Diakhaté a fait face à la presse hier. Selon l’avocat qui balaie d'un revers de mains les accusations, déclare que son client ne fait pas partie du camp des « menteurs et des insulteurs » en allusion en Pastef, rapporte Libération.