Protection des données personnelles: la CDP a reçu 18 plaintes et signalements ces trois derniers mois

La Commission de Protection des Données personnelles (CDP) a livré ses chiffres des trois derniers mois. Selon "L'AS", la structure dirigée par Awa Ndiaye a reçu 18 plaintes et signatures. Au cours de ce quatrième trimestre 2021, la CDP a accueilli quatre (4) structures et un (01) particulier venus s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel.



La Commission a traité 144 dossiers dont 117 déclarations et 27 demandes d’autorisation. A l’issue des trois (03) sessions plénières tenues à la CDP, cent seize (116) récépissés de déclaration et dix-neuf (19) autorisations ont été délivrés.



Par ailleurs, la Commission a décidé de surseoir à l’examen de neuf (09) dossiers, et a auditionné quatre (4) responsables de traitement. La Commission a, en outre, reçu des plaintes, signalements d’avis. Plaintes et signalements reçus (18), demande d’avis (02), appel à la déclaration (01).



Durant ces trois mois, les plateformes de la CDP ont répertorié cinq demandes d’aide, pour des cas de sextorsion (chantages et menaces de diffusion d’images et vidéos intimes), renseigne « L’AS ».