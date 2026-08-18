«Fonds spéciaux» de la Primature : Macodou Séne (ex-Dage) contredit Sonko et livre sa version des faits

Dans une interview accordée à quatre médias sénégalais, l’actuel président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a affirmé qu’entre mars et avril 2024, plus de plus de 3 milliards de francs CFA auraient été prélevés sur le compte des «fonds spéciaux» la Primature. Il dit avoir fait ce constat à sa prise de fonction en tant que Premier ministre (avril 2024 – mai 2026). Face à l'absence d'explications sur ces mouvements financiers «suspects», il a expliqué avoir interrogé son Directeur de l’Administration générale et de l’équipement (Dage), qui l'a orienté vers l'actuel ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.



Ce mardi matin, sur les ondes de la TFM, Macodou Sène, un ex-Directeur de l’Administration générale et de l’équipement (Dage) de la primature sous Macky Sall, a livré sa version, prenant au mot Ousmane Sonko, qui a déclaré que tous les Premiers ministres ont bénéficié de fonds spéciaux depuis 2004.



«Je n'ai jamais géré de fonds spéciaux. Je le répète : tous les fonds que j'ai gérés ont été soumis à justification, et les pièces justificatives sont là-bas. Je le répète encore: on ne peut pas vous donner 50 000 FCFA, vous les dépensez, puis vous revenez demander 25 000 F sans que la comptabilité ne vous demande les pièces justificatives des 50 000 précédents», a précisé Macodou Sène.



Pour rappel, lors de son interview, Ousmane Sonko a révélé avoir utilisé des «fonds spéciaux» estimés à 1,7 milliard de FCFA. Dans cette somme, plus de 900 millions FCFA ont été utilisés pour l’acquisition de véhicules. Il avait même mis «au défi» tous les acteurs politiques se sentant capable de le contredire avec des preuves.