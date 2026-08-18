Salnde Fanaye: 14 blessés dont deux cas graves dans un accident impliquant un «Cheikhou Chérifou»

Un violent accident s’est produit dans la commune de Fanaye (région de Saint-Louis), dans le nord du Sénégal. Selon les informations relayées par Fanaye Tv, ce mardi matin, au niveau du village de Salnde Fanaye, un mini-car de transport interurbain, communément appelé «Cheikhou Chérifou», en provenance de Gollere, a fait un dérapage. Le bilan provisoire fait état de 14 victimes dont 2 blessés graves.



Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.